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Galatasaray, Nelsson'u arıyor

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Galatasaray, Victor Nelsson'un yokluğunda savunmada sorun yaşıyor. Sarı kırmızılılar, bu sezon Danimarkalı stoperin forma giymediği son iki maçı kaybetti

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Galatasaray, Nelsson'u arıyor
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Galatasaray, savunmada Victor Nelsson'u arıyor. Sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun yokluğunda iki kritik mağlubiyet aldı.
Galatasaray'ın ligdeki 14 maçlık galibiyet serisi Konya'da bozulmuştu. Nelsson'un cezalı olduğu karşılaşmada, Abdülkerim - Kaan ikilisi forma giymişti.
Victor Nelsson, son olarak MedipolBaşakşehir ile oynanan kupa maçında da yedekler arasında yer aldı.
Bu sonuçların ardından Teknik heyetin, sezon sonuna dek Nelsson'a 11'de görev vereceği belirtiliyor.
Bu arada Galatasaray'da, DriesMertens'in sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi gündemde.
Yaz transfer döneminde 1+1 yıllık anlaşma sağlanan Belçikalı futbolcu, şu ana dek 24 resmi karşılaşmada forma giydi.
35 yaşındaki oyuncu, YukatelKayserispor maçında oynaması durumunda mukavelesi doğrudan uzayacak.
 
 
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