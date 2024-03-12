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Celta Vigo'da Benitez dönemi sona erdi

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Celta Vigo, teknik direktör Rafael Benitez ile yollarını ayırdı

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Celta Vigo'da Benitez dönemi sona erdi
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Kulüpten yapılan açıklamada, 8,5 aydır görev yapan İspanyol teknik adam ile beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle yolların ayrıldığı belirtildi.
Liverpool, Inter, Chelsea ve Real Madrid gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarını çalıştıran 63 yaşındaki Benitez, Temmuz 2023'te Celta Vigo'nun başına geçmişti.
La Liga'da 24 puanla 17. sırada yer alan Celta Vigo, son olarak milli futbolcu Arda Güler'in de gol attığı maçta Real Madrid'e 4-0 yenilmişti.
 
 
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