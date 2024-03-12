Brahim Diaz milli takım tercihini yaptı

Real Madrid'in yıldızlarından Brahim Diaz, milli takım tercihini açıkladı. Yıllardır İspanya'nın alt yaş milli takımlarında forma giyen Diaz, Fas için mücadele edeceğini duyurdu

Bu sezon performansıyla Real Madrid'de dikkatleri üzerine çeken Brahim Diaz, milli takım tercihiyle tartışma konusu oldu.

İspanya'nın Malaga şehrinde doğan ve yıllardır matadorların alt yaş takımlarında forma giyen yıldız oyuncu, Fas Milli Takımı için mücadele edeceğini duyurdu.

Karar, geniş yankı uyandırırken, İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Brahim Diaz'la henüz konuşmadım. Ben kadroyu oluştururum, Milli takım için oynamayı isteyip istememek oyuncuların kararıdır. Onu 19 ve 21 yaş altı milli takımlarına çağıran da bendim. Kendisine değer veriyor, teşekkür ediyor ve onun için en iyisini diliyorum. Kendi kararlarını vermekte özgürdür ve buna tamamen saygı duyarım."

İspanyol bir anne ile Faslı bir babanın çocuğu olan Brahim Diaz, İspanya milli takımının 17, 19 ve 21 yaş altı milli takımlarında yer almıştı.

Real Madridli yıldız, matadorların Litvanya'yı 4-0 yendiği hazırlık maçında da forma giymişti.

