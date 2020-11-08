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Burak Yılmaz'ın golleri Lille'e yetmedi

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında Lille, deplasmanda Brest'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada Lille'in gollerini milli oyuncu Burak Yılmaz kaydetti

Burak Yılmaz'ın golleri Lille'e yetmedi
Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Brest, 15. dakikada Ronael Pierre-Gabriel, 19. dakikada RomainPerraud ve 42. dakikada IrvinCardona'nın golleriyle 3-0 öne geçti.
Milli futbolcu Burak Yılmaz, 45+3. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Burak, Yusuf Yazıcı'nın pasında 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.
Lille, kalan dakikalarda beraberliği sağlayacak golü bulamayınca bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.
Ligde forma giydiği son 6 maçın 5'inde gol sevinci yaşayan ve ligdeki gol sayısını 6'ya yükselten Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi oldu.
Lille, bu sonuçla 19 puanda kaldı. Brest ise puanını 12'ye yükseltti. 
 
 
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