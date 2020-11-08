Tekmeler Miroğlu anısına atıldı

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Salih Miroğlu Anı Turnuvası önceki gün gerçekleştirildi.
Dr Salih Miroğlu Geleneksel Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu ) Müsabakaları Girne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde Cuma akşamı yapıldı.Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler .
BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MÜSABAKALARI SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Duru Su Yenice 2.Gizem Gürpınar 3.Ece Öncel
2.Kategori: 1.Akasya Aylin Uzkara 2.Melisa Erarslan 3.Pınar Karasay
3.Kategori: 1.Togzhan Birzankyzy 2.Gülnaz Edalı 3.Didem Yener
ERKEKLER HYONG PUMSE KATA KATA MÜSABAKALARI SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Daniel Korsnov 2.Fedom Fedrov 3.Taner Kara
2.Kategori: 1.Çınar Karasay 2.İbrahim Demir 3.Bahadır Boz
3.Kategori: 1.Emirhan Edalı 2.Murat Berk Bucak 3.Mahmut Colayır
4.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy 2.Rodil Agit Yenice 3.Zeynel Yıldırım
5.Kategori: 1.Sinan Tüfekçi 2.Halil Bildik 3.Ahmet Bozan
6.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Kerim Karpuz 3.Kıvanç Çağlin
7.Kategori: 1.Ahmet Fuat Kocabaş 2.Mehmet Güzelmansur 3.Mustafa Avcısoy
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