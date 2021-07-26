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Bryan Gil Tottenham'da

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, İspanya temsilcisi Sevilla'da forma giyen genç yetenek BryanGil'i transfer ettiğini duyurdu

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Bryan Gil Tottenham'da
Kulüplerden yapılan açıklamaya göre Tottenham, bu transfer için 25 milyon avro bonservis bedeli öderken, Arjantinli oyuncusu Erik Lamela'yı da bonservisiyle Sevilla'ya verdi.
İngiltere ekibi, 20 yaşındaki İspanyol futbolcu ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Sevilla ise 29 yaşındaki Lamela'yla 3 yıllığına anlaştı.
İspanya Milli Takımı'nda 3 maçta görev alan Gil, Sevilla formasıyla 21 maçta 2 gole imza attı. Tottenham'da 2013 yılında bu yana forma giyen Lamela ise İngiltere temsilcisinde 257 karşılaşmada 37 kez ağları sarstı.
 
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