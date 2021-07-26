Katie Ledecky'den olimpiyat rekoru

Amerikalı yüzücü Katie Ledecky, Kadınlar 1500m Bireysel Serbest Stil elemelerinde 15:35.35'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı

ABD'li yüzücü Katie Ledecky, elemelerde adını olimpiyat tarihine yazdırdı. 24 yaşındaki Ledecky, 15:35.35'lik derecesi ile olimpiyat rekoru kırdı.

Çinli yüzücü JianjiaheWang ise aynı elemelerde 15:41.49 ile Asya rekoru kırdı.

JAPONYA ZİRVEDE, TÜRKİYE 42. SIRADA

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ilk 3 gününün ardından Japonya 8 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyayla sıralamada zirveye yerleşti.

Toplamda 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyası bulunan ABD, ikinci sıraya yükseldi. Dün madalya sıralamasının zirvesinde bulunan Çin ise bugün altın madalya alamadı. Üçüncü günün ardından toplamda 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunan Çin, liderliği kaptırarak üçüncülüğe geriledi.

Günü kürsü görmeden kapatan Türkiye ise toplamda aldığı 2 bronz madalyayla 42. basamakta kendine yer buldu.



