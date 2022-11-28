Brezilya turu garantiledi

FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti ve son 16 turunu garantiledi

FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geldi.

974 Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetti.

Müsabaka, 1-0'lık Brezilya üstünlüğüyle noktalandı.

Sambacilar adına galibiyeti getiren golü 83. dakikada Casemiro kaydetti.

Bu sonuçla iki maç sonunda 6 puana ulaşan Brezilya, grupta liderliğini sürdürdü ve son 16 turunu garantiledi.

3 puanda kalan İsviçre ise ikinci sırada konumlandı.

Brezilya, gruptaki son maçında Kamerun ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre ise tur için Sırbistan'ın rakibi olacak.

2010'dan sonra ilk

Brezilya, 2010 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez turnuvadaki ilk maçını da kazanmış oldu.

Sambacılar, 2'de 2 yaparak turu garantiledi.

Fransa'yla birlikte ilk kez

Brezilya turnuvadaki ilk iki maçında kalesinde isabetli şut görmedi. Bununla birlikte Sambacılar, 1998'de Fransa'nın yakaladığı başarıyı tekrarladı.