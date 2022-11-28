Lefkoşa’nın bir ‘Efsanesi’ var

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler:Osman Özpaşa, Mustafa Torun, Serdar Gürpınar
Çetinkaya: Kani, Burak, Salih, Osman(Muammer), Ekrem, Cemal, Agit, Çağlar(Erce), Malick, Mehmetali, Doğukan(Berkay).
K.Kaymaklı: Raif, Mehmet Kaygısız(Arda), İbrahim, Tuğrul(Ahmet), Mehmet Öztürk(Alp), Hasan Çakır(Alpay), Ahmet, Mehmet Göçben, Hasan Celil, Yağış(Muhammet).
Gol: Dk. 2 Doğukan(Çetinkaya)
Aksa Süper Ligin 10. Haftasının kapanış maçında karşı karşıya gelen iki Lefkoşa ekibinin zorlu mücadelesinden galip ayrılan taraf K.Kaymaklı’yı 1- 0’lık skorla mağlup eden Çetinkaya oldu.
Atatürk Stadında oynanan ve Osman Özpaşa’nın yönettiği maçın ilk devresini Çetinkaya 1- 0 önde tamamladı. Çetinkaya’nın golünü Doğukan attı. İkinci devrede Çetinkaya özellikle kontrataklarda etkili oldu. Pozisyon bulmakta zorlanan Küçük Kaymaklı’nın ise son saniyelerde bulduğu gol geçersiz sayılınca maç 1 0 sona erdi.
2.Dk: Çetinkaya atağında Çağlar’n pasında topla buluşan Doğukan’ın şutunda top filelere gitti. Çetinkaya 1-0 K.Kaymaklı
16.Dk: Çetinkaya savunmasında Salih’in hatalı pasında topu alan Hasan Evren kaleci Kani ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çok kötü bir vuruş yaparak net bir pozisyondan yararlanamadı.
38.Dk: Çetinkaya atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Çağlar’ın vuruşunda kaleci Raif gole izin vermedi.
İlk devre Çetinkaya’nın 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.
68.Dk: Çetinkaya kontra atağında Mane sağdan rakip ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı ancak kaleci Raif topu köşeden kornere çeldi.
72.Dk : Çetinkaya kontra atağında Cemal’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mane’nin aşırtma vuruşunda top üst ağlarda kaldı.
Geriye kalan dakikalarda K.Kaymaklı’nın beraberlik çabası sonuç vermeyince maç Çetinkaya 1 – K.Kaymaklı 0 şeklinde tamamlandı.
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