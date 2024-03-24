Brezilya, İngiltere'yi 17'lik Endrick ile yıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan hazırlık karşılaşmasında Brezilya, İngiltere'yi 1-0 yendi.
Maçın tek golünü 80. dakikada Palmeiras takımında forvet pozisyonunda görev yapan 17 yaşındaki Endrick kaydetti. Böylece genç yıldız adayı, milli takım formasıyla ilk golüne imza attı.
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