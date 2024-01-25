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Bjelica'dan Sane'ye tokat

Union Berlin Teknik Direktörü NenadBjelica ve Bayern Münihli LeroySane arasında yaşananlar gündem oldu. Sane'ye attığı tokat sonrası kırmızı kart gören Hırvat teknik adam, hatalı olduğunu kabul etti

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Bjelica'dan Sane'ye tokat
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Almanya Ligi 18'inci hafta maçında Bayern Münih, evinde Union Berlin'i 1-0 yendi. Mücadelenin 74'üncü dakikasında yaşanan gerginlik ise maça damga vurdu.
Sane, taça giden topu, Hırvat teknik adamın elinden almaya çalıştı..Union Berlin teknik direktörü NenadBjelica da, Bayern Münihli futbolcuya tokat attı.
Bu tokat, Almanya'da da gündem oldu. Bjelica'nın hareketi, tribünlerden de büyük tepki topladı. Kırmızı kart gören Hırvat çalıştırıcının öfkesi uzun süre yatışmadı.
Maç sonrası hatalı olduğunu kabul eden NenadBjelica, basın toplantısında Sane'den özür diledi.
''Top benim bulunduğum bölgeye geldi. Topu alıp LeroySane'ye vermek istedim. Beni itti. Sanırım oyuna hızlı bir şekilde devam etmek istedi. Daha sonra ben de suratına vurarak tepki gösterdim. Bu doğru değildi. Yapmamalıydım. Hatalıyım ve kırmızı kart kararı doğru. Olayın Bana ayrılmış alanda olması sebebiyle öfkeme yenik düştüm. Kesinlikle yapmamam gereken bir davranıştı."
 
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