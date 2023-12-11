Beşiktaş'tan 5 oyuncuya kadro dışı kararı

Beşiktaş'ta alınan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası 5 futbolcu için kadro dışı kararı alındı.Siyah-beyazlı kulüpte Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba tarafından alınan kararla Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly'nin kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
ABOUBAKAR DERBİYE YEDEK BAŞLAMIŞTI
Cumartesi akşamı Fenerbahçe derbisinde sakatlığı olmamasına rağmen oyuna sonradan dahil edilen Aboubakar, son 4 haftada skor katkısı sağlamadı.
BAILLY 2 PENALTIYA SEBEP OLDU
Ayrıca kadro dışı bırakılan futbolculardan Eric Bailly de, derbi mücadelesinde 2 penaltıya sebebiyet vererek taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.
125 MİLYON TL'LİK ONANA, 12 DAKİKA SÜRE ALDI
Siyah-beyazlılarda sezon başında Fransa'nın Lens takımından transfer edilen Jean Onana da kadro dışı kalan oyuncular arasında.
4 milyon euro yani yaklaşık 125 milyon TL'ye mal olan Fransız futbolcu, bu sezon Süper Lig'de yalnızca 12 dakika forma giydi.
YENİ KADRO YAPILANMASININ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Öte yandan Beşiktaş yaptığı açıklamada yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.