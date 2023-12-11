Beşiktaş'tan 5 oyuncuya kadro dışı kararı

Beşiktaş'ta performans düşüklüğü ve takım içerisindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Beşiktaş'ta alınan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası 5 futbolcu için kadro dışı kararı alındı.

Siyah-beyazlı kulüpte Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba tarafından alınan kararla Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly'nin kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

ABOUBAKAR DERBİYE YEDEK BAŞLAMIŞTI

Cumartesi akşamı Fenerbahçe derbisinde sakatlığı olmamasına rağmen oyuna sonradan dahil edilen Aboubakar, son 4 haftada skor katkısı sağlamadı.

BAILLY 2 PENALTIYA SEBEP OLDU

Ayrıca kadro dışı bırakılan futbolculardan Eric Bailly de, derbi mücadelesinde 2 penaltıya sebebiyet vererek taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

125 MİLYON TL'LİK ONANA, 12 DAKİKA SÜRE ALDI

Siyah-beyazlılarda sezon başında Fransa'nın Lens takımından transfer edilen Jean Onana da kadro dışı kalan oyuncular arasında.

4 milyon euro yani yaklaşık 125 milyon TL'ye mal olan Fransız futbolcu, bu sezon Süper Lig'de yalnızca 12 dakika forma giydi.

YENİ KADRO YAPILANMASININ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Beşiktaş yaptığı açıklamada yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.