DAÜ Turizm Fakültesi, Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü panelle kutladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı öğrencilerini bir araya getirerek, 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü özel bir panelle kutladı. Etkinlik, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren’in açılış konuşmasıyla başladı.

Açılışta ayrıca Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe de konuşma yaptı.DAÜ’den verilen bilgiye göre, Karatepe, DAÜ’nün dünya sıralamalarında lider bir konumda olduğunu vurgulayarak, üniversitenin başarılarına dikkat çekti ve havacılık programlarının DAÜ için taşıdığı önemi vurgulayarak, üniversiteye ve öğrencilere sunduğu önemli fırsatları belirtti.Öztüren, panelin devamında programın ev sahipliğini üstlenen Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğrencilerini ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek, havacılık sektöründeki güncel konuların tartışıldığı bir platform oluşturduklarını ifade etti.Panelde sektörün önde gelen isimleri, havacılık alanında kariyer yapma imkanları, eğitim gereksinimleri ve sektördeki güncel gelişmeler hakkında bilgi verdi. Panelin katılımcıları arasında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Türk Hava Yolları Kuzey Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan ve Pegasus Havayolları Kaptan Pilotu D. Çağrı Er gibi uzmanlar yer aldı.DAÜ Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu bünyesinde sunulan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programını tanıtan Öztüren, programın öğrencilere hem teorik, hem de pratik bilgiler sunarak sektöre hazır kabin memurları yetiştirmeyi amaçladığını belirtti.Etkinlikte ayrıca, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde başarılı olan öğrencilere Yüksek Şeref ve Şeref sertifikaları takdim edildi. Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürü tarafından yapılan çekilişle etkinliğe katılan öğrencilere istedikleri ülkelere gidiş dönüş bileti hediye edildi.Panel sonunda Öztüren, panel katılımcılarına günün anısına teşekkür sertifikası ve çeşitli materyaller takdim ederek etkinliği sonlandırdı.