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Bayern Münih yoluna kayıpsız devam ediyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftasında Bayern Münih deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-1 geçti ve grupta ikinci galibiyetini aldı

Bayern Münih yoluna kayıpsız devam ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası, 2 karşılaşmayla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 2. haftasında, A ve B gruplarında birer maç yapıldı.
Son şampiyon Bayern Münih, Goretzka'nın 13 ve Kimmich'in 79. dakikadaki golleriyle Lokomotiv Moskova deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golü ise 70. dakikada Miranchuk'tan geldi.
Bayern Münih bu sonuçla A Grubu'ndaki 2. maçını da kazandı.
B Grubu'ndaki Shakhtar Donetsk-Inter mücadelesi ise 0-0 sonuçlandı.
Shakhtar Donetsk, puanını 4'e, Inter de 2'ye yükseltti.
 
 
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