Teniste Veg&Bones Cup sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Turnuvası (KKTF) tarafından organize edilen 2. Geleneksel PackselVeg&Bones Cup KKTF tesislerinde devam ediyor.
Veg&Bones Cup 9-10-12 yaş grupları ile Büyükler Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler, kategorilerinde maçlar oynandı. Heyecanın eksik olmadığı Veg&BonesCup’ta alınan sonuçlar şöyle:
9 YAŞ KIZLAR- RoundRobin
VERA GAZİ - ELVİN AKŞAHİN 4/0 – 4/0
İREM ERENAY - NEHİR GÜRSES 1/4 - 5/3 – 1/10
DENİZ ABDULLAHOĞLU - DANİELA AGAFONOVA 1/4 - 0/4
GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - İREM ÖZEN 5/4 – 4/1
9 YAŞ ERKEKLER- RoundRobin
DENİZ VAROĞLU - TUĞRA İRFANOĞLU 4/0 – 3/5 – 10/5
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - ERSOY BIRKAN KUTOGLU 4/1 – 4/0
TOPRAK ATA CANDAN - BARAN BAŞARAN 4/2 – 4/0
ÇAĞ REFİKOĞLU - MAKAN ORAN 3/5 – 1/4
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - AREL ŞAHİN 4/1 – 4/1
ERSOY BIRKAN KUTOGLU - POYRAZ VURAL 4/0 – 5/4
10 YAŞ KIZLAR- RoundRobin
MEYRA ESER - VERA GAZİ 4/2 – 4/1
ECEM YILDIZ - SEVİNÇ OĞAN 4/1 – 4/1
GİRNE UMUT YEREBAKAN - MİRA YÜKSEL 4/1 – 4/0
SERVET TEL - MELİSA İLKBAHAR W.O.
10 YAŞ ERKEKLER- RoundRobin
ÖMER ANIL - KIVANÇ ÖZTUĞ 4/0 – 4/0
CAFER TOSUNOGLU - HASAN ARAS DUMAN 1/4 – 1/4
EMİR ASAF YÜKSEL - BARAN ADALIER 4/1 – 4/0
EREN YILMAZ - ARES TÜRCAN 4/0 – 4/0
12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
TOPRAK ALTUNTAŞ - İBRAHİM CAN ARABACI 2/6 – 4/6
BORA ERİN - DORUK TAŞELİ 6/0 – 6/1
BÜYÜK KADINLAR - Çeyrek Final
MARİA TATARNİKOVA - ECEM AÇIKEL 6/0 – 6/1
SEVİM AKBAŞ - ZEYNEP ERTANOĞLU 6/0 – 6/1
MELİS MEVLİT - ELÇİN ÖZBİLEN 3/6 - 4/6
BÜYÜK ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL
RASİM ÜLKER - ZEKİ ESENDAĞLI 6/2 – 6/4
GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - YALIN DOĞASAL 1/6 – 3/6
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