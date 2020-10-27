Teniste Veg&Bones Cup sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Turnuvası (KKTF) tarafından organize edilen 2. Geleneksel PackselVeg&Bones Cup KKTF tesislerinde devam ediyor.

Veg&Bones Cup 9-10-12 yaş grupları ile Büyükler Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler, kategorilerinde maçlar oynandı. Heyecanın eksik olmadığı Veg&BonesCup’ta alınan sonuçlar şöyle:

9 YAŞ KIZLAR- RoundRobin

VERA GAZİ - ELVİN AKŞAHİN 4/0 – 4/0

İREM ERENAY - NEHİR GÜRSES 1/4 - 5/3 – 1/10

DENİZ ABDULLAHOĞLU - DANİELA AGAFONOVA 1/4 - 0/4

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - İREM ÖZEN 5/4 – 4/1

9 YAŞ ERKEKLER- RoundRobin

DENİZ VAROĞLU - TUĞRA İRFANOĞLU 4/0 – 3/5 – 10/5

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - ERSOY BIRKAN KUTOGLU 4/1 – 4/0

TOPRAK ATA CANDAN - BARAN BAŞARAN 4/2 – 4/0

ÇAĞ REFİKOĞLU - MAKAN ORAN 3/5 – 1/4

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - AREL ŞAHİN 4/1 – 4/1

ERSOY BIRKAN KUTOGLU - POYRAZ VURAL 4/0 – 5/4

10 YAŞ KIZLAR- RoundRobin

MEYRA ESER - VERA GAZİ 4/2 – 4/1

ECEM YILDIZ - SEVİNÇ OĞAN 4/1 – 4/1

GİRNE UMUT YEREBAKAN - MİRA YÜKSEL 4/1 – 4/0

SERVET TEL - MELİSA İLKBAHAR W.O.

10 YAŞ ERKEKLER- RoundRobin

ÖMER ANIL - KIVANÇ ÖZTUĞ 4/0 – 4/0

CAFER TOSUNOGLU - HASAN ARAS DUMAN 1/4 – 1/4

EMİR ASAF YÜKSEL - BARAN ADALIER 4/1 – 4/0

EREN YILMAZ - ARES TÜRCAN 4/0 – 4/0

12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

TOPRAK ALTUNTAŞ - İBRAHİM CAN ARABACI 2/6 – 4/6

BORA ERİN - DORUK TAŞELİ 6/0 – 6/1

BÜYÜK KADINLAR - Çeyrek Final

MARİA TATARNİKOVA - ECEM AÇIKEL 6/0 – 6/1

SEVİM AKBAŞ - ZEYNEP ERTANOĞLU 6/0 – 6/1

MELİS MEVLİT - ELÇİN ÖZBİLEN 3/6 - 4/6

BÜYÜK ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL

RASİM ÜLKER - ZEKİ ESENDAĞLI 6/2 – 6/4

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - YALIN DOĞASAL 1/6 – 3/6



