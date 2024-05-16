Bayern Münih, Tuchel kararını değiştirdi

Bayern Münih'in teknik direktör seçimiyle ilgili Alman basınında yeni iddialar yer aldı. Bavyera ekibinin, Thomas Tuchel'le yollarını ayırmaktan vazgeçtiği öne sürüldü

Bayern Münih'te teknik direktör konusunda belirsizlik henüz sona ermedi.

Bu sezon Bundesliga'da şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bavyera temsilcisi, önceki günlerde sezonun bitiminde Thomas Tuchel'le yollarını ayıracağını duyurmuştu. Ancak konuyla ilgili yeni gelişmeler gündemde....

Alman basını, Xabi Alonso ve Ralf Rangnick başta olmak üzere istediği antrenörleri ikna edemeyen kulüp yönetiminin bu kararından vazgeçmek zorunda kaldığını iddia etti.

Kaptan Manuel Neuer'in öncülük ettiği bir grup oyuncunun yönetimle görüşerek, "Thomas Tuchel'in kalmasını istiyoruz." talebinin de bu kararda etkili olduğu ileri sürüldü.

Bayern Münih'in başında 60 maça çıkan Thomas Tuchel 37 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyetle maç başına 1,98 puan ortalaması tutturdu.

