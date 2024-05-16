Boston Celtics üst üste 3. kez finalde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers'ı 113-98 yenen ve seriyi 4-1 kazanan Boston Celtics, finale adını yazdırdı

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. All-star oyuncusu Jayson Tatum'ın 25 sayı, 10 ribaunt, 9 asistlik performansıyla seriyi kazanan Celtics, üst üste üçüncü kez konferans finaline çıkma başarısını gösterdi.

Celtics'te Al Horford 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist, Derrick White 18 sayı, 6 asist, Jrue Holiday 13 sayı, 4 asist, 3 ribauntla oynadı.

Cavaliers'ta Evan Mobley 33 sayı, 7 ribaunt, Marcus Morris 25 sayı, 3 ribaunt, Max Strus 12 sayı, 9 asist, 7 ribauntla mücadele etti.

Celtics, konferans finalinde New York Knicks–Indiana Pacers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Mavericks, seride 3-2 öne geçti

Batı Konferansı yarı final 5. maçında Dallas Mavericks, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 104-92 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Mavericks'te Luka Doncic 31 sayı, 11 asist, 10 ribauntluk performansıyla "triple double" yaptı. Derrick Jones Jr 19 sayı, Kyrie Irving 12 sayı, 4 asist, Dereck Lively 11 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Chet Holmgren 13 sayı, 4 ribaunt, Jalen Williams ve Luguentz Dort, 12'şer sayı kaydetti.

