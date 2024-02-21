Bayern Münih'te Tuchel dönemi bitiyor

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Tuchel'in görevine devam etmeyeceği belirtildi.
Alman teknik adam, Mart 2023'te Julian Nagelsmann'ın yerine göreve getirilmişti.
Bundesliga'da bu sezon 22. hafta itibarıyla lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisinde kalan Bayern Münih'in performansı tartışma konusu olmuştu.
Daha önce Mainz, Borussia Dortmund, PSG ve Chelsea'de görev yapan 50 yaşındaki Tuchel, Bayern Münih ile geçen sezon lig şampiyonluğuna ulaştı.
Alman ekibiyle 44 maçta sahaya çıkan Tuchel, 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.
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