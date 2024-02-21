Şahlan, hem kızlarda, hem erkeklerde kazandı

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Özgün Atakan U14 Hentbol Liglerine devam edildi.
Kızlar Liginde heyecan önceki akşam oynanan bir maçla devam etti.
Özgün Atakan U14 Hentbol Kızlar Liginde Esentepe ile Şahlan, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiler.
Şahlan’ın rakibine oranla daha üstün oynadığı maçta Esentepe’yi 3,5 – 1,5 mağlup etti.
ERKEKLERDE DE ŞAHLAN KAZANDI
Öte yandan Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Özgün Atakan U14 Hentbol Erkek Liginde Şahlan ile UKÜ karşılaştı.
Rakibine maç boyunca üstünlük sağlayan Şahlan takımı sahadan 4 -1 galip ayrıldı.
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