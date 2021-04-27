banner583
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
10 0
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
470 0
 
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
69 0
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
15 0
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
30 0
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
45 0
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
41 0
banner529
banner570

Bayern Münih'te Nagelsmann dönemi

banner476

Bayern Münih, 33 yaşındaki JulianNagelsmann'ın sezon sonunda yeni teknik direktörü olacağını açıkladı. Bayern Münih’in Nageslmann için Leipzig’e özel ödemeler dahil 25 milyon euroya çıkacak bir transfer bedeli havale ettiği belirtildi

Bayern Münih'te Nagelsmann dönemi
Bavyera kulübünden yapılan açıklamada, Bayern Münih’e transfer edilen Nagelsmann'ın 1 Temmuz’da göreve başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, 33 yaşındaki teknik direktörün 2025-2026 sezonun sonuna kadar sürecek 5 yıllık bir sözleşme imzaladığı ifade edildi.
Bayern Münih Başkanı HebertHainer, Nageslmann’ın yeni teknik direktörler jenerasyonunu temsil ettiğine işaret ederek, "Genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyeri var. JulianNagelsmann ile son yılların büyük başarılarını yakalayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi OliverKahn da, 5 yıllık sözleşmenin Nagelsmann’ınBayern Münih ile ne kadar özdeşleştiğini gösterdiğini belirterek, Bayern Münih’in sportif geleceğinin Nageslmann ile başarılı olacağına inandığını kaydetti.
Açıklamada ayrıca mevcut teknik direktör HansiFlick'in 30 Haziran 2023’e kadar süren sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle feshedileceği bildirildi.
TRANSFER BEDELİ 25 MİLYON EURO
Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih’in Nageslmann için Leipzig’e özel ödemeler dahil 25 milyon euroya çıkacak bir transfer bedeli havale ettiği belirtildi.
Bavyera doğumlu olan Nagelsmann 2016’da Hoffenheim takımının başına geçerek Bundesliga’da en genç teknik direktör unvanını almıştı.
2019-2020 sezonun başından itibaren Leipzig'i çalıştırmaya başlayan genç teknik direktör geçen sezon Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselmişti.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.