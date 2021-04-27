Mesut Özil yeniden kadroda

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Sarı lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Osman Ertuğrul Çetin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Caner Erkin, FilipNovak, Serdar Aziz, MarcelTisserand, Attila Szalai, MauricioLemos, LuizGustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, DimitrisPelkas, Ferdi Kadıoğlu, BrightOsayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.