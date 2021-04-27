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Mesut Özil yeniden kadroda

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Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Mesut Özil, sakatlığı bulunan Nazım Sangare ve sarı kart cezalısı İfan Can Kahveci de kafilede yer aldı

Mesut Özil yeniden kadroda
Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Sarı lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Osman Ertuğrul Çetin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Caner Erkin, FilipNovak, Serdar Aziz, MarcelTisserand, Attila Szalai, MauricioLemos, LuizGustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, DimitrisPelkas, Ferdi Kadıoğlu, BrightOsayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.
 
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