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Bayern Münih, Kompany'yi duyurdu

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Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, teknik direktörlük görevi için Vincent Kompany ile anlaştıklarını açıkladı

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Bayern Münih, Kompany'yi duyurdu
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Kupasız geçirilen sezonun ardından Bayern Münih, Thomas Tuchel yerine Vincent Kompany'yi göreve getirdi.
Bavyera ekibi, 38 yaşındaki çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
"Bayern Münih'tek yeni rekabet için sabırsızlanıyorum" diyen Kompany, "Bu kulüpte çalışmak büyük bir onur. Bayern uluslararası bir kulüp. Kişiliğim neyse sahada onu yansıtmaya çalışıyorum: agresiflik, kararlılık, cesur adımlar... Temel adımları başardığınızda gerisi geliyor." dedi.
Futbolculuğu bıraktıktan sonra Anderlect'te yardımcı antrenörlük görevini yapan Kompany, ilk teknik direktörlük deneyimini de burada yaşadı. Daha sonra Burnley'yi çalıştıran Belçikalı teknik direktör, İngiliz ekibi ile Premier Lig'e yükselse de maceraları 1 sezon sürdü.
 
 
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