8.Sinde Ralli Sprint yarışında 24 ekip yarışacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak yarışla devam ediyor. “Mesarya Belediyesi 8.Sinde Ralli Sprint” adıyla yapılacak yarışa 24 ekip kayıt yaptırdı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2024 sezonuna ralli sprint finali ile devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle yapılacak organizasyon sezonun üçüncü ve final ralli Sprint’i olacak. Basel Holding Ralli ve Basel Holding Sprint Şampiyonası’na puan verecek olan organizasyon İnönü’de sekizinci kez gerçekleştirilecek. Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle yapılacak yarış ayrıca; Fly House Investment, Polaris, Genpower, Limon, Gopro, Basel Energy, Near East Bank, Yiğittürk Cars, Aveon Sigorta, Pernara Meyhanesi, Mulla Rent a Car, İnönü Market, Rinata Parts & Oils, Eurol, Sportface, İkas Süpermarket, Keskin Petrol, Chagla Car Care, Kasapoğlu Market, M. Kasaboğlu Market, Debreli Motors ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun katkıları ile gerçekleştirilecek.

BASEL HOLDİNG 2024 RALLİ SPRİNT ŞAMPİYONU BELİRLENECEK

Bu sezon Ralli Şampiyonası öncesi 3 yarış olarak planlanan Ralli Sprint Şampiyonası bu hafta sonu yapılacak Sinde Ralli Sprint yarışı ile tamamlanacak. Sezon başından beri olduğu gibi bu yarışa da ilgi büyük oldu ve 24 ekip kayıt yaptırdı. 45 puanla şampiyonanın zirvesinde yer alan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ile 41 puanla ikinci sırada yer alan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi şampiyonluk mücadelesi verecek. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden Güner Şevketoğlu-Arkın Şevketoğlu ikilisi de bu yarışta start alacak. Bu sezona Sınıf 2’de Haskasap-Mulla ikilisi ve Bozalanlar-Evrensel ikilisine katılan Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisinin yanı sıra bu yarışa Skoda Fabia R5 ile Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi de katılacak. Ayrıca Türkiye’den Ford Fiesta Rally2 ile yarışa katılacak olan Cem Yudulmaz da Ahmet Gürün Co-pilotluğunda etapta olacak. Böylece 5 R5 araç rallide boy gösterecek. Genel klasmanda olduğu gibi sınıflarda da şampiyonluk mücadelesi verilecek. Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası üçüncü yarışına Sınıf 2’de 5, Sınıf 1’de 7, Sınıf N’de 7, Sınıf 4’te 3 ve Sınıf R’de 2 ekip kayıt yaptırdı. Cem Yudulmaz’ın yanı sıra Türkiye’den yarışa iki ekip daha katılacak. Orhan Gül-Alperen Tetik ikilisi Subaru Impreza ile ve Osman Ceylan-Batuhan Doğan ikilisi Fiat Egea ile mücadele edecek.

YARIŞ PAZAR SABAHI 11.00’DE İNÖNÜ’DE

Mesarya Belediyesi 8.Sinde Ralli Sprint, İnönü köy meydanından pazar sabahı 11.00’de start alacak. Yaklaşık 9,3 kilometre uzunluğunda hazırlanan etabı ekipler biri deneme olmak üzere üç kez geçecekler. Deneme etabının başlama saati 11.20, ilk etap 12.36 ve ikinci etap 13.49’da başlayacak. Servis alanının da İnönü köy meydanına kurulacağı organizasyon takribi 15.00’de yapılacak ödül töreni ile son bulacak. Sprint şampiyonasına 1.2 katsayı üzerinden, ralli şampiyonasına 0.5 katsayı üzerinden ve Ahmet Demirel Ralli Kupası’na 0,7 katsayı üzerinden puan verecek yarış için Vadili Atış Poligonu yakınında seyirci noktası kurulacak.

