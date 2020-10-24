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Bayern gol yağdırdı

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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt’u 5-0 yendi

Bayern gol yağdırdı
Bayern Münih, Bundesliga’nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt’u Allianz Arena’da konuk etti.
İlk yarıyı 10. ve 26. dakikalarda Robert Lewandowski’nin golleriyle 2-0 önde tamamlayan Bavyera ekibi, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek 60. dakikada Lewandowski, 72. dakikada Leroy Sane ve 90. dakikada Jamal Musiala ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih bu galibiyetle puanını 12’ye çıkardı. Eintracht Frankfurt ise 8 puanda kaldı.
Bundesliga’da oynanan günün diğer karşılaşmalarında Leipzig, sahasında Hertha Berlin’i 2-1, Borussia Mönchengladbach ise deplasmanda Mainz 05’i 3-2 yendi. Union Berlin-Freiburg karşılaşması ise 1-1 berabere tamamlandı.
 
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