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Gaziantep siftah yaptı

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Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u Muhammet Demir'in golüyle 1-0 mağlup eden Gaziantep Futbol Kulübü, bu sezonki ilk galibiyetini aldı

Gaziantep siftah yaptı

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısından gol sesi gelmedi. Ev sahibi ekip, 76. dakikada Muhammet Demir ile 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Gaziantep FK, bu sezon ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.
Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 7'ye çıkarırken İttifak Holding Konyaspor 6 puanda kaldı.
 
 

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Etiketler; #Süper Lig
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