Bayern, Galatasaray’ı Kane’le yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 80. ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti. Temsilcimizin tek golü 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi.

Öte yandan Galatasaray, 62. dakikada Torreira ile golü buldu fakat ağlara giden top ofsayt kararı ile iptal edildi.

Bu sonuçla Galatasaray grupta 4 puanda kaldı. Lider Bayern Münih puanını 12 yaptı.

Grubun bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Bayern Münih ise evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.

Grubun diğer maçında ise Kopenhag konuk ettiği Manchester United karşısında 2 – 0 geriye düştüğü maçı 4 – 3 kazandı. Bu sonuçla Kopenhag puanı 4 yaparak 2. Sıraya yükselirken Manchester United 3 puanla son sırada kaldı.

