Muslera siparişleri aldı, Barbi dağıttı

Girne’de bir buçuk milyon TL değerinde bir kiloya yakın uyuşturucu ele geçirilmesi olayında “Muslera” kullanıcı isimli bir şahsın uyuşturucu satışı için sipariş aldığı ve almış olduğu siparişleri “Barbi” isimli kullanıcı tarafından farklı konumlara bırakıldığı ortaya çıktı

Girne’de düzenlenen çilingir operasyonunda ele geçirilen bir buçuk milyon değerindeki bir kiloya yakın uyuşturucu madde ile ilgili tutuklanan Nurcan Durak, Ali Zorba, Damla Su Artaç ve Mertcan Erbaş dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 4 Kasım 2023 tarihinde "Telegram" isimli internet uygulaması üzerinden Muslera kullanıcı isimli bir şahsın uyuşturucu madde satışı için sipariş aldığı ve almış olduğu siparişleri Barbi isimli kullanıcı tarafından farklı konumlara bırakıldığı bilgisi alındığını söyledi.

Polis memuru, aynı tarihte saat 19.15 raddelerinde Muslera isimli kullanıcının yönlendirmiş olduğu Barbi isimli kullanıcının Doğanköy Narlı Sokak üzerine uyuşturucu madde attıracağı bilgisi alınması üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Narlı Sokak üzerinde pusu görevine başlandığını açıkladı. Polis, Nurcan Durak’ın bir süre sonra MH 432 plakalı araç ile konu mahale gelerek sokak başında bulunan elektrik direğinin alt kısmına buruşturulmuş beyaz renk tuvalet kağıdı atıp olay yerinden uzaklaştığını açıkladı. Polis, daha sonra Ali Zorba ve Damla Su Artaç’ın direk altına atılan beyaz renk tuvalet kağıdını aldıklarını, Durak’ın giymekte olduğu şortun sol cebi içerisine koyduğunu söyledi. Polis, iki zanlının olay yerinde yakalandığını, yapılan üst aramalarında Ali Zorba’nın giymekte olduğu şortun sol cep kısmında beyaz renk tuvalet kağıdı içerisinde muhafaza edilen alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, direk altına uyuşturucu bırakan Durak’ın ise Girne'de Sevdalı Sokak içerisinde tespit edilerek alıkonulduğunu, kullanımında bulunan MH 432 plakalı araç içerisinde yapılan aramada; araç torpidosu içerisinde bulunan beyaz renk poşet içerisinde satışa hazır vaziyette ayrı ayrı alüminyum folyolara sarılı 13 gram ağırlığında hintkeneviri, satışa hazır vaziyette beyaz renk küçük poşetlere sarılı 7 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, Nurcan Durak'tan yapılan soruşturmada 9 Eylül 2023 tarihinden beri Mertcan Erbaş tarafından kendisine günlük 10 gram hintkeneviri ile 5 gram kokain verildiğini ve söz konusu uyuşturucu maddeleri "Muslera" isimli kullanıcının yönlendirmesi ile belirlenen konumlara attığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Mertcan Erbaş’ın da Girne'de tespit edilerek üzerinde yapılan arama neticesinde, giymekte olduğu takım elbisenin ceketinin sağ ön iç cebi içerisinde, tuvalet kağıdına sarılı beyaz naylon içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında kokain bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıya ait aynı site içerisinde bulunan 4 ve 7 numaralı dairelerde arama yapıldığını, ikametgahın mutfak bölümünde bulunan buzdolabının kapağı içerisinde, yumurta kabının alt kısmında beyaz renk naylona sarılı içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, Erbaş’tan yapılan soruşturmada bahse konu site içerisinde bulunan 4 numaralı dairede kendisine ait hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğunu bildirmesi üzerine, yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmında yeşil renk sebze kasası içerisinde 4 adet ayrı ayrı şeffaf naylonlarda yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet metal öğütücü bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının gösterimi ile Hacı Ali Sitesi 4. Blok 6 numaralı depo içerisinde yapılan arama neticesinde; plastik saklama kabı içerisinde satışa hazır,102 adet beyaz renk naylona sarılı yaklaşık 102 gram ağırlığında kokain 3 adet saklama kabı içerisinde satışa hazır vaziyette ayrı ayrı 718 adet alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 718 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca evde 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan emareler bulduklarını açıkladı.

Polis memuru, Erbaş’tan yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri aranmakta olan bir şahısın yönlendirmesi ile Ekim 2023 ayı içerisinde bir kilo hintkeneviri, 140 gram kokain olarak Girne'de bir konumlardan aldığını ve aranan şahsın yönlendirmesi ile belirli konumlara bıraktığını belirlediklerini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının Ocak 2023- Eylül 2023 tarihleri arasında birçok kez ayni şekilde Kokain ve Hint Keneviri alıp konumlara bıraktığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, 8 gün ek süre istedi. Yargıç, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

