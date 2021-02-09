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Bayern, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde

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2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda El-Ehli'yi 2-0 mağlup eden Bayern Münih, finalde Tigres'in rakibi oldu

Bayern, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde
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Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır ekibi El-Ehli karşılaştı.
Er Reyyan kentindeki Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 17 ve 86. dakikalarda Robert Lewandowski'nin attığı gollerle 2-0 kazanan Bayern Münih, finale yükseldi.
Diğer yarı finalde Meksika temsilcisi Tigres, Brezilya'nın Palmeiras takımını 1-0 yenerek finale kalmıştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından bu yıl düzenlenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'ta El-Ehli ile Palmeiras'ın karşılaşacağı üçüncülük mücadelesi ve Bayern Münih ile Tigres arasındaki final maçıyla sona erecek.
 
 
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