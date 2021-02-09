Lewis Hamilton 1 yıl daha Mercedes'te

Son 7 yılın pilotlar ve takımlar şampiyonu Mercedes ile sözleşmesi 2020 sezonu sonunda biten Hamilton arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.
Takımdan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki pilotla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
F1'deki ilk şampiyonluğunu, McLaren adına yarıştığı 2008'de kazanan Hamilton, 2013'te transfer olduğu Mercedes'te 74 yarış birinciliği ve 6 şampiyonluk elde etti.
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