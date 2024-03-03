Bayer Leverkusen farkı açıyor

Ligin 24. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Jeremie Frimpong ve 73. dakikada Alejandro Grimaldo attı.
Ev sahibi ekipte Jan Thielmann, 14. dakikada kırmızı kart gördü.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, ligin bitimine 10 hafta kala en yakın takipçisi Bayern Münih ile farkı 10 puana çıkardı.
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