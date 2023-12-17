Bayer Leverkusen, 3 puanı 3 golle aldı

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligin 15. hafta mücadelesinde, namağlup lider Bayer Leverkusen, orta sıralarda yer alan Eintracht Frankfurt'u BayArena'da konuk etti.

Ev sahibi ekip, 14. dakikada Victor Boniface, 51. dakikada Jeremie Frimpong, 57. dakikada Florian Wirtz'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 39 puanlı Bayer Leverkusen, haftayı lider tamamlamayı garantiledi. 21 puanlı Eintracht Frankfurt ise 8. sırada yer aldı.

