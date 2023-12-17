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Arsenal ikinci yarıda fişi çekti

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Arsenal, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti

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Arsenal ikinci yarıda fişi çekti
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İngiltere Premier Ligin 17. hafta mücadelesinde, zirve mücadelesi veren Londra ekibi Arsenal, Emirates Stadı'nda Brighton & Hove Albion'ı ağırladı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi ev sahibi ekip, 53. dakikada Gabriel Jesus ve 87. dakikada Kai Havertz'in golleriyle 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Arsenal, 39 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 26 puanlı Brighton & Hove Albion ise 9. sırada yer aldı.
 
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