Barcelona’nın yeni teknik direktörü Hansi Flick

Xavi Hernandez ile yollarını Barcelona'da teknik direktörlük görevine Alman Hansi Flick getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Alman teknik adam ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzalandığı bildirildi.

Hansi Flick, daha önce Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.



