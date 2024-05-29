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Enes Ünal'dan 4 yıllık imza

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, takımda kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Enes Ünal'ın satın alma opsiyonunun kullanılarak 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

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Enes Ünal'dan 4 yıllık imza
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, devre arasında La Liga takımı Getafe'den kiraladığı milli futbolcu Enes Ünal'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.
İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bournemouth formasıyla bu sezon Premier Lig'de 16 karşılaşmaya çıkan Enes, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
 
 
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