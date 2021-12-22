banner762
banner753
Doğan koronaya teslim
Doğan koronaya teslim
38 0
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
75 0
 
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
13 0
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
165 0
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
20 0
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
34 0
29 0
banner661
banner726

Barcelona fırsat tepti

banner476

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. hafta erteleme maçında Barcelona, 64. dakikadan itibaren 1 kişi eksik oynayan Sevilla ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

banner714
Barcelona fırsat tepti
banner721
İspanya La Liga'nın 4. hafta erteleme maçında Sevilla, 32. dakikada PapuGomez'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 45. dakikada Ronald Araujo ile 1-1'lik beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.
Sevilla'da Jules Kounde, 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla lig ikincisi Sevilla, 38 puana ulaşarak lider Real Madrid ile arasındaki farkı 5 puana düşürdü. Barcelona ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.