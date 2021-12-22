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Fenerbahçe, Karagümrük'e takıldı

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. VavaCars Fatih Karagümrük, mücadeleyi 37. dakikadan itibaren 9 kişi oynadı

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Fenerbahçe, Karagümrük'e takıldı
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetti.

Mücadele, 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Maçın açılış golü, 31. dakikada Ahmed Musa'nın asistinde Pesic'ten geldi.

Dakikalar 37'yi gösterirken Burak'ın kale sahasında elle müdahalesinin ardından konuk ekip penaltı kazandı. Pozisyonda, VavaCars Fatih Karagümrüklü Burak ve itirazlarını sürdüren Caner Erkin kırmızı kart görünce ev sahibi ekip 9 kişi kaldı.

Penaltı için topun başına geçen Mesut Özil, topu filelerle buluşturdu ve maçın skorunu tayin etti: 1-1.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip puanını 29'a yükseltirken, VavaCars Fatih Karagümrük 26 puana ulaştı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

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