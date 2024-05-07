Avrupa’da gol krallığı yarışında Kane açık ara önde

Gol krallığı yarışında ise LaLiga dışında diğer 4 ligde zirvede yer alan golcülerle en yakın takipçileri arasında fark açılıyor.
Premier Lig'de Manchester City'nin forveti Erling Haaland, Bundesliga'da Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, Serie A'da Inter'in skorer ismi Lautaro Martinez, LaLiga'da Girona'nın oyuncusu Artem Dovbyk ve Ligue 1'de PSG'nin forveti Kylian Mbappe, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesindeki gol krallığı yarışında zirvede yer alan futbolcular şu şekilde:
|Sıra
|Gol Krallığı Lideri
|Takımı
|Ligi
|Gol sayısı
|1
|Harry Kane
|Bayern Münih
|Almanya Bundesliga
|36
|2
|Kylian Mbappe
|PSG
|Fransa Ligue 1
|26
|3
|Erling Haaland
|Manchester City
|İngiltere Premier Lig
|25
|4
|Lautaro Martinez
|Inter
|İtalya Serie A
|23
|5
|Artem Dovbyk
|Girona
|İspanya LaLiga
|20