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Avrupa’da gol krallığı yarışında Kane açık ara önde

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Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) şampiyonluk yarışı, Premier Lig dışında sona ererken gol krallığı yarışı sürüyor

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Avrupa’da gol krallığı yarışında Kane açık ara önde
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İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) şampiyonluğu garantilerken, İngiltere'de lider Arsenal ile bir maçı eksik ikinci sıradaki Manchester City arasında kıyasıya mücadele devam ediyor.
Gol krallığı yarışında ise LaLiga dışında diğer 4 ligde zirvede yer alan golcülerle en yakın takipçileri arasında fark açılıyor.
Premier Lig'de Manchester City'nin forveti Erling Haaland, Bundesliga'da Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, Serie A'da Inter'in skorer ismi Lautaro Martinez, LaLiga'da Girona'nın oyuncusu Artem Dovbyk ve Ligue 1'de PSG'nin forveti Kylian Mbappe, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesindeki gol krallığı yarışında zirvede yer alan futbolcular şu şekilde:
 
Sıra Gol Krallığı Lideri Takımı Ligi Gol sayısı
1 Harry Kane Bayern Münih Almanya Bundesliga 36
2 Kylian Mbappe PSG Fransa Ligue 1 26
3 Erling Haaland Manchester City İngiltere Premier Lig 25
4 Lautaro Martinez Inter İtalya Serie A 23
5 Artem Dovbyk Girona İspanya LaLiga 20
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