Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'ye orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'den de kötü haber geldi.
Konyaspor ile oynanan kritik mücadelede sakatlanan İrfan Can'ın sol alt adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.
Milli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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