banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
34 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku

banner1020

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de oynadığı TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci’nin sol alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Milli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

banner974
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku
banner971
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'ye orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'den de kötü haber geldi.
Konyaspor ile oynanan kritik mücadelede sakatlanan İrfan Can'ın sol alt adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.
Milli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.