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Alperen Şengün ilk üçte

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NBA'de "Yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu", Tyrese Maxey oldu. Philadelphia 76'ers'ta forma giyen Maxey, 319 puan topladı. Aynı kategoride aday gösterilen temsilcimiz Alperen Şengün ise üçüncü sırada yer aldı

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Alperen Şengün ilk üçte
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NBA'de sezonun en çok gelişim gösteren oyuncusu belli oldu.
Houston Rockets'ta forma giyen temsilcimiz Alperen Şengün, Chicago Bulls'tan Coby White ve Philadelphia 76'ers'ın yıldızı Tyrese Maxey, bu dalda aday gösterilmişti.
Sixers'ta forma giyen Maxey, 319 puan alarak yılın en çok gelişim gösteren oyuncusu seçildi.
NBA'de 4'üncü sezonunu geçiren Maxey, normal sezonu 25,9 sayı, 6,2 asist ve 3,7 ribaunt ile tamamlamıştı.
Coby White 305 puanla ikinci, Alperen ise 92 puanla üçüncü oldu.
Sezonun son bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli pivot, 21,1 sayı, 9,3 ribaunt ve 5 asist ortalamaları tutturmuştu.
 
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