Avrupa Ligi’nde son hafta maçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, yarın 8 grupta 16 maç oynanacak.
6. hafta maçlarının programı şöyle:((TSİ)
20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Liverpool (İngiltere)
20.45 LASK (Avusturya)-Toulouse (Fransa)
20.45 Rennes (Fransa)-Villarreal (İspanya)
20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Maccabi Haifa (İsrail)
20.45 Roma (İtalya)-Sheriff (Moldova)
20.45 Slavia Prag (Çekya)-Servette (İsviçre)
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya)-Molde (Norveç)
20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Hacken (İsveç)
23.00 West Ham United (İngiltere)-Freiburg (Almanya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Backa Topola (Sırbistan)
23.00 Ajax (Hollanda)-AEK (Yunanistan)
23.00 Brighton Hove Albion (İngiltere)-Olimpik Marsilya (Fransa)
23.00 Real Betis (İspanya)-Rangers (İskoçya)
23.00 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)-Sparta Prag (Çekya)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz)-Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Rakow (Polonya)-Atalanta (İtalya)
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