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Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı

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Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu rövanşlarının ardından çeyrek finale yükselecek takımlar belli olacak.
Son 16 turu rövanşında, milli futbolculardan Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica da bugün karşı karşıya gelecek.
Organizasyonda yarın oynanacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şu şekilde:
19.45 Villarreal (İspanya)-Olimpik Marsilya (Fransa) (İlk maç: 0-4)
19.45 Rangers (İskoçya)-Benfica (Portekiz) (2-2)
19.45 West Ham United (İngiltere)-Freiburg (Almanya) (0-1)
19.45 Slavia Prag (Çekya)-Milan (İtalya) (2-4)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Sparta Prag (Çekya) (5-1)
22.00 Brighton (İngiltere) - Roma (İtalya) (0-4)
22.00 Atalanta (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz) (1-1)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan) (2-2)
 
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