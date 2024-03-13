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Arsenal penaltılarda turladı

Arsenal, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 120 dakikası 1-0 biten maçta Porto'yu penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

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Arsenal penaltılarda turladı
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İngiliz ekibi Arsenal, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz'in Porto takımını konuk etti.
Emirates Stadı'ndaki müsabakada Arsenal, 41. dakikada Leandro Trossard'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda gol sesinin çıkmadığı maç, toplam skordaki 1-1'lik beraberlik nedeniyle uzatmalara gitti.
Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca penaltılara giden mücadelede rakibine 4-2 üstünlük kuran Arsenal, 14 yıl sonra ilk kez son 8 takım arasına kaldı.
"Devler Ligi"nde daha önce Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve PSG çeyrek final bileti almıştı.
 
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