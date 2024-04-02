Avrupa devleri Roberto De Zerbi için yarışta

Xabi Alonso'yu ikna edemeyen Bayern Münih ve Liverpool bu kez Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi için birbirine rakip oldu. İki kulübün de İtalyan çalıştırıcı ile bir süredir görüştüğü iddia edildi

Sezon sonunda mevcut çalıştırıcılarıyla vedalaşacak olan Liverpool ve Bayern Münih, Premier Lig'de Brighton'u çalıştıran İtalyan teknik adamın peşine düştü.

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun takımında kalacağını açıklamasının ardından bu kez iki büyük kulüp De Zerbi'yi ikna etme konusunda birbirine rakip oldu.

Bayern Münihli yöneticilerin İtalyan antrenörle direkt olarak temasa geçtiği ve görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğü iddia edildi.

Liverpool'un da görevi bırakacağını duyuran Jurgen Kloop'un yerine düşündüğü iki adaydan biri olan De Zerbi ile temasa geçtiği ileri sürüldü.

İngiliz kulübünün gündemindeki diğer isim Sporting'in 39 yaşındaki çalıştırıcısı Ruben Amorim.

Bayern Münih veya Liverpool'dan biri De Zerbi'yi ikna etmesi durumunda Brighton'a 15 milyon avro serbest kalma bedeli ödeyecek.

44 yaşındaki çalıştırıcı Premier Lig ekibinde 80 maçta 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı.

Maç başına 1 virgül 60 puan ortalaması tutturan Roberto De Zerbi'nin Brighton'la 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

