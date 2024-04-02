İkincilik yarışı kızıştı

AKSA BİRİNCİ LİG 25. HAFTA PANORAMASIAksa 1. Ligin 25. Hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, ligde şampiyonun M. Değirmenlik olmasının ardından ikinci takım olarak süper lige direk yükselecek olan takım için 5 ekip mücadele ediyor.Ligde ilk 6 içinde olan takımlar arasında sadece 5 puan fark olması geriye kalan 5 haftada her şeyin olabileceğini gösteriyor.Lig şampiyonu bu hafta Yılmazköy deplasmanından 0 – 0’lık skorla dönerken, 2. Sıradaki Esentepe takımı evinde konuk ettiği Ozanköy’le berabere kalarak beklenmeyen puan kaybı yaşayarak alttakilerle puan farkının azalmasına izin verdi. Play-off hattının 3. ve 4. Sırasını paylaşan Yalova ile Gönyeli arasındaki mücadeleyi Gönyeli tek golle kazanarak rakibine 2.lik şansı vermedi.İkinci devrede yakaladığı çıkışla play-off hattına giren Binatlı, konuk ettiği Geçitkale’yi yenerek 2.’lik için iyice umutlarını artırdı. Hamitköy takımı ise evinde kazanarak play-off iddiasını sürdürdü.İkinci devreye iyi başlayan ancak sonrasında düşüşe geçen Dem’s. Cons. Çanakkale evinde konuk ettiği bölge takımı Uni. Maraş’a mağlup olarak play-off şansını zora soktu. Uni. Maraş ise aldığı bu galibiyetle play-out hattından çıkmak için yeniden ümitlendi.Ligde kötü günler geçiren Mormenekşe cezası nedeniyle Paşaköy’de konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu farklı mağlup ederek moral bulurken, Baf Ülkü Yurdu ise BTM 1. Lige düştü.Bu hafta oynanan 8 maçın üç tanesi ev sahipleri, 3 tanesini deplasman takımları kazanırken, 2 maç ise beraberlikle tamamlandı. Bir maç dışında geriye kalan karşılaşmalarda gol olurken, kale ağları 35 kez havalanarak maç başına 4,5 gol ortalamasına yaklaşıldı.Gol krallığı yarışındaki Gönyeli’den İlyas Yılmaz haftayı boş geçerek 30 golde kalırken, takipçisi Değirmenlik’ten Kasım Tağman da gol atamadı ve 24 golde kaldı.25. hafta karşılaşmalarında 8 maçta 38 sarı kart çıkarken sadece 1 kırmızı kart gösterildi. Kırmızı kartı ise Baf Ülkü Yurdu takımından Halil Esen gördü.Süper Lig hedefindeki iki takım Yalova ile Gönyeli arasında Bostancı’da oynanan maçta rakibini 1 – 0 mağlup eden Gönyeli hem rakibiyle puan farkını kapattı hem de ikincilik şansını artırdı.Hamitköy’ün genç yeteneği Serhat Deste bu hafta konuk ettikleri Düzkaya karşısında oynadığı futbol ve attığı 3 golle galibiyetin mimarı olurken, bu sezonki yükselişini de sürdürdü.İkinci devrede aldıkları galibiyetlerle play-off hattında iddialı konuma gelen Binatlı takımının başarılı teknik direktörü Orçun Volkan, konuk ettikleri Geçitkale’yi de iyi analiz ederek farklı bir galibiyet almasını bildi.İki takımında puan istediği karşılaşmada pozisyonlara yakınlığı, yerinde düdükleri ve oyunu devam ettirmesiyle iyi bir maç yöneten Fatih Bardakçıoğlu haftanın hakemi oldu.Hakan Koçak(Lapta), Tahir Sovukoluk(Binatlı), Ertan Bulut(Mormenekşe), Yıldıray Fenercioğlu(Unimar Maraş)Ali Faruk(Gönyeli), Halil(Değirmenlik), Tarkan(Yılmazköy), Göksel(Lapta), Aykut(Mormenekşe), Kahraman (Gönyeli), Eser(Hamitköy), Emre Uysal(Un. Maraş), Ayden(Lapta), Yağış(Binatlı), Serhat(Hamitköy)1.Lig 25. Hafta sonuçlarıHamitköy-Düzkaya: 3 – 2Binatlı-Geçitkale: 5 – 3M.H.Yılmazköy-M.Değirmenlik: 0 – 0Esentepe-Ozanköy: 2 – 2Girne H.Evi-Lapta: 0 – 3Yalova-Gönyeli: 0 – 1Mormenekşe-BafÜ.Yurdu: 5 – 1D.C.Çanakkale - Ü.Maraş: 3 – 51.Lig 26. Hafta programıLapta – MormenekşeBaf Ü. Yurdu – ÇanakkaleUni. Maraş – BinatlıM. Değirmenlik – HamitköyGönyeli – Girne H. EviEsentepe – YalovaOzanköy – DüzkayaGeçitkale – M. Hacıali Yılmazköy