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Atletico Madrid, Real Madrid'i eledi

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İspanya Kral Kupası son 16'lar karşılaşmalarında Real Madrid'i uzatmalarda 4-2 mağlup eden Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı. Real Madrid'de Arda Güler, Atletcico Madrid'de ise Çağlar Söyüncü derbide forma şansı bulamadı

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Atletico Madrid, Real Madrid'i eledi
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Kral Kupası'nda gecenin maçı Madrid derbisi oldu.
Süper Kupa yarı finalinde 10 Ocak'ta Riyad'ta oynanan maçı Real Madrid'e karşı 5-3 kaybeden Atletico Madrid bu kez sahasında, kendi taraftarı önünde Kral Kupası'nda rövanşı aldı.
Ev sahibi takım 36. dakikada SamuelLino ile 1-0 geçerken, Real Madrid beraberliği uzatmaların oynandığı 46. dakikada Atletico kalecisi Jan Oblak'ın kendi kalesine attığı golle yakaladı.
İkinci yarı bu kez AlvaroMorata (Dk. 57) ile tekrar öne geçen Atletico Madrid, bu avantajını maç sonuna kadar koruyamadı.
Real Madrid 82. dakikada Joselu ile bulduğu golle karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona ererek, uzatmalara gidildi.
Uzatmalarda yakaladığı fırsatları daha iyi değerlendiren Atletico Madrid, AntoineGriezmann (Dk. 100) ve RodrigoRiquelme (Dk. 119) ile rakip ağları havalandırarak, 3-2'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.
BARCELONA GERİDEN GELİP TURLADI
Barcelona, Kral Kupası son 16 turunda 3.lig takımlarından Unionistas de Salamanca'ya konuk oldu. Rakibini 3-1 yenem Barça, adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmada ev sahibi takım 31. dakikada AlvaroGomez Martin ile 1-0 öne geçerken, Barcelona'nın galibiyet gollerini FerranTorres (Dk. 45), Jules Kounde (Dk. 69) ve AlejandroBalde (Dk. 73) kaydetti.
 
 
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