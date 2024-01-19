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Emre Antalya’da, Ege İngiltere’de pedal çevirecek

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Emre Antalya’da, Ege İngiltere’de pedal çevirecek
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KKTC Bisiklet Federasyonu’na bağlı iki genç bisikletçimiz Emre Kaplan ile Ege Erülkü yurtdışında önemli yarışmalarda pedal çevirecekler.
Emre Kaplan yarın yapılacak olan 1.Etap Antalya Puanlı Yol Yarışlarına katılmak üzere Perşembe günü adadan ayrıldı..
Emre Kaplan bu yarıştan sonra Antalya'da bir haftalık kampın ardından 27 Ocak tarihinde Uluslararası Grand Prix Antalya Airport City Race Yarışlarına katılacak.
EGE LONDRA VE MANCHESTER’DA YARIŞACAK
Öte yandan Ege Erülkü ise 23 - 25 Ocak tarihleri arasında İngiltere'nin Londra ve Manchester şehrinde yapılacak Youth Pist Liginde yarışlara katılmak üzere 22 Ocakta adadan ayrılacak.
 
 
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