Atletico Avrupa'ya veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Daniele Orsato yönetti.
Müsabaka, 2-1'lik Porto üstünlüğüyle noktalandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Taremi ve Eustaquio kaydetti.
Konuk ekibin tek sayısı, Marcano'nun ters vuruşuyla geldi.
Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Porto, B Grubu'nu lider bitirdi.
5 puanda kalan Atletico ise ikili averajla Leverkusen'in gerisine düştü ve Avrupa kupalarına veda etti.
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