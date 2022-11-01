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Atletico Avrupa'ya veda etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Portekiz ekibi B Grubu'nu lider bitirirken, Atletico Madrid Avrupa'ya veda etti

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Atletico Avrupa'ya veda etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Daniele Orsato yönetti.
Müsabaka, 2-1'lik Porto üstünlüğüyle noktalandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Taremi ve Eustaquio kaydetti.
Konuk ekibin tek sayısı, Marcano'nun ters vuruşuyla geldi.
Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Porto, B Grubu'nu lider bitirdi.
5 puanda kalan Atletico ise ikili averajla Leverkusen'in gerisine düştü ve Avrupa kupalarına veda etti.
 
 
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