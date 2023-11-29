Aslan pes etmedi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Manchester United ile geriden gelerek 3-3 berabere kaldı. Hakim Ziyech'in yıldızlaştığı karşılaşmadan 1 puanla ayrılan Aslan, tur şansını artırdı

RAMS Park'ta oynanan dev müsabaka gol düellosuna sahne oldu.

Dev mücadelede konuk ekip, 11. dakikada Alejandro Garnacho'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester United, 18. dakikada Bruno Fernandes ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Temsilcimiz Galatasaray, 29. dakikada Hakim Ziyech'in serbest vuruştan attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2

Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İngiliz ekibi, 55'te Scott McTominay ile skoru 3-1 yaptı. 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Hakim Ziyech, farkı yeniden 1'e indirdi: 2-3

Temsilcimz Galatasaray, ikinci yarıda oyuna giren Kerem Aktürkoğlu'nun 71. dakikada attığı golle skoru 3-3 yaptı. Golün asisti, sarı-kırmızlı ekibin ilk 2 golünü atan Ziyech'ten geldi.

Bu sonuçla puanını 5 çıkaran Galatasaray, son 16 turu için şansını devam ettirdi.

Manchester United ise puanını 4'e yükseltti.