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Barcelona son 16 hasretini bitirdi

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İspanyol temsilcisi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında konuk ettiği Porto’yu 2-1 mağlup ederek, 2 senenin ardından Devler Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantiledi

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Barcelona son 16 hasretini bitirdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Barcelona, konuk ettiği Porto’yu 2-1’lik skorla mağlup etti.
İspanyol ekibi, puanını 12’ye yükselterek grupta oynayacakları son maç öncesi tur atlamayı garantiledi.
2021-2022 ve 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkamayan Barcelona, 2 sezonun ardından son 16’ya kaldı.
İspanyol temsilcisi daha önceki yıllarda 20 yıl üst üste gruptan çıkmayı başarmıştı.
 
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