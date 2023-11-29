Barcelona son 16 hasretini bitirdi

İspanyol temsilcisi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında konuk ettiği Porto’yu 2-1 mağlup ederek, 2 senenin ardından Devler Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Barcelona, konuk ettiği Porto’yu 2-1’lik skorla mağlup etti.

İspanyol ekibi, puanını 12’ye yükselterek grupta oynayacakları son maç öncesi tur atlamayı garantiledi.

2021-2022 ve 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkamayan Barcelona, 2 sezonun ardından son 16’ya kaldı.

İspanyol temsilcisi daha önceki yıllarda 20 yıl üst üste gruptan çıkmayı başarmıştı.

