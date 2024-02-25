Arsenal seriye devam ediyor

Arsenal, 26. hafta müsabakasında Newcastle United'ı konuk etti. Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, 4-1'lik skorla Arsenal kazandı.
Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Sven Botman (kendi kalesine), 24. dakikada Kai Havertz, 65. dakikada Bukayo Saka ve 69. dakikada Jakub Kiwior kaydetti.
Newcastle United'ın tek sayısı ise 84. dakikada Joseph Willock'tan geldi.
Üst üste 6. galibiyetini alan Arsenal, puanını 58'e yükseltti. Lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Topçular, 6 maçlık galibiyet serisinde tam 25 kez fileleri havalandırdı.
Bu sonuçla Newcastle United ise 37 puanda kaldı.
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