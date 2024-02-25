banner913
banner932
Çetinkaya, Doğan’ı 3 golle geçti
Çetinkaya, Doğan’ı 3 golle geçti
11 0
Aslıhan Türkiye üçüncüsü
Aslıhan Türkiye üçüncüsü
17 0
 
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
21 0
Bugün Berat Kandili
Bugün Berat Kandili
21 0
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
18 0
Kemal Saraçoğlu Vakfı 2023 faaliyetleri ve harcamalarını açıkladı
Kemal Saraçoğlu Vakfı 2023 faaliyetleri ve harcamalarını açıkladı
16 0
“Azerbaycan’la ilişkiler geliştirilecek”
“Azerbaycan’la ilişkiler geliştirilecek”
21 0
banner1012

Arsenal seriye devam ediyor

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, konuk ettiği Newcastle United'ı 4-1 yendi. Üst üste 6. galibiyetini alan Topçular, lider Liverpool ile arasındaki puan farkını yeniden 2'ye indirdi

banner974
Arsenal seriye devam ediyor
banner971
Arsenal, 26. hafta müsabakasında Newcastle United'ı konuk etti. Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, 4-1'lik skorla Arsenal kazandı.
Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Sven Botman (kendi kalesine), 24. dakikada Kai Havertz, 65. dakikada Bukayo Saka ve 69. dakikada Jakub Kiwior kaydetti.
Newcastle United'ın tek sayısı ise 84. dakikada Joseph Willock'tan geldi.
Üst üste 6. galibiyetini alan Arsenal, puanını 58'e yükseltti. Lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Topçular, 6 maçlık galibiyet serisinde tam 25 kez fileleri havalandırdı.
Bu sonuçla Newcastle United ise 37 puanda kaldı.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.